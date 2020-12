Joe Biden foi confirmado pelo Colégio Eleitoral como próximo Presidente dos Estados Unidos

306 Grande Eleitores confirmaram Joe Biden como próximo Presidente dos Estados Unidos. Exatamente o mesmo número que em 2016 garantiu a vitória de Trump frente a Hillary Clinton.

Nos seis estados em que Trump avançou com ações nos tribunais para tentar inverter o resultado das eleições, todos os eleitores do Colégio Eleitoral confirmaram que Biden foi o vencedor.

Com uma grande margem em relação aos 270 votos necessários para a eleição, Joe Biden será oficialmente o 46º Presidente dos Estados Unidos.

Donald Trump continua sem reconhecer oficialmente a vitória do democrata e a insistir nas acusações de fraude eleitoral, mesmo sem provas. Mas agora já esgotou todas as formas possíveis para tentar reverter o resultado das eleições.

Para Biden, Trump tem de aceitar a derrota e parar com as acusações. Depois da confirmação do Colégio Eleitoral, Donald Trump anunciou no Twitter que o Procurador-Geral vai abandonar o cargo ainda antes do Natal.

A decisão de William Barr surge dias depois de ter declarado que a Justiça não tinha encontrado evidências de fraude eleitoral que pudessem alterar o resultado das eleições.

A equipa jurídica de Trump chegou mesmo a acusar Barr de não conduzir um inquérito adequado.

O democrata Joe Biden de 78 anos vai ser o chefe de Estado mais velho a ocupar o cargo nos Estados Unidos. E Kamala Harris será a primeira mulher, afro-americana e de origem indiana, a ocupar o cargo de vice-presidente.

A tomada de posse está marcada para o dia 20 de janeiro.