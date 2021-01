“Só quero encontrar 11.780 votos”. O telefonema de Trump ao Secretário da Geórgia

Donald Trump pressionou o Secretário de estado da Geórgia a alterar os resultados das votações das eleições norte-americanas. O Presidente dos Estados Unidos disse que precisava que fossem encontrados 11.780 votos para reverter os resultados.

A conversa de uma hora ao telefone terá sido feita no sábado por Trump ao responsável pela certificação dos resultados eleitorais no estado da Geórgia. No telefonema divulgado pelo jornal The Washington Post, Trump pressiona o Secretário de Estado para uma recontagem dos votos das eleições presidenciais.

Na eleição de 3 de novembro, Joe Biden foi o candidato mais votado na Geórgia, com mais 11.779 votos do que Donald Trump. Na chamada, Trump fez sucessivos apelos ao Secretário de Estado republicano da Geórgia para que fossem encontrados votos que lhe garantissem a vitória, mas do outro lado da linha não houve cedências

Depois da eleição presidencial, Trump e os seus aliados avançaram para os tribunais com queixas de fraude eleitoral em seis estados decisivos. Os advogados de Trump tiveram mais de 50 derrotas nos tribunais, incluindo no Supremo, e até hoje não há provas de fraude ou de dados que justifiquem a alteração dos resultados em qualquer estado.

A tomada de posse de Joe Biden está marcada para 20 de janeiro.