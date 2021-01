Trump já chegou à sua residência em Mar-a-Lago na Florida

O Presidente cessante dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou esta quarta-feira a Palm Beach (Florida) pouco antes da tomada de posse do democrata Joe Biden, em Washington, encontrando-se já na sua residência em Mar-a-Lago.

Trump chegou a Palm Beach a bordo do avião presidencial 'Air Force One', procedente da base aérea de Andrews, no Maryland, arredores de Washington.

Na estrada que liga o aeroporto de Palm Beach até Mar-a-Lago, centenas de apoiantes de Trump concentraram-se para lhe dar as boas vindas com bandeiras, cartazes, camisolas e gorros com as cores da bandeira norte-americana.

Biden empossado como 46.º Presidente dos Estados Unidos

A chegada de Trump a Mar-a-Lago aconteceu já depois de o Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e a futura vice-Presidente, Kamala Harris, chegarem ao Capitólio, onde já prestaram juramento.

O democrata foi empossado como 46.º Presidente dos Estados Unidos numa cerimónia fortemente guardada, por causa do ataque ao Capitólio, em 6 de janeiro, e com audiência reduzida, por causa da pandemia de covid-19.

Despedida de Trump

Trump deixou a Casa Branca quando faltavam três horas para o fim do seu mandato presidencial, deixando para trás um legado de caos, tumultos e um país dividido.

Antes de entrar no helicóptero presidencial 'Marine One', numa curta declaração à imprensa afirmou ter sido uma "grande honra" ter desempenhado cargo de Presidente dos Estados Unidos.

"Foi uma grande honra, a honra de uma vida. O melhor povo do mundo, a maior casa do mundo", disse Trump aos jornalistas antes de seguir para o helicóptero.

"Nós amamos o povo norte-americano e, novamente, foi algo muito especial. E eu só quero dizer adeus, mas espero que não seja um adeus de longo prazo. Vamos nos voltar a encontrar", salientou.

O Presidente cessante também desejou boa sorte à nova Administração norte-americana, que será liderada por Joe Biden.

O 'Marine One' dirigiu-se depois para a base militar de Andrews, onde o avião presidencial estava estacionado.

Um tapete vermelho foi colocado na pista para Trump embarcar no avião, tendo o Presidente cessante sido saudado por uma salva de 21 tiros de quatro canhões do exército dos EUA.

Centenas de apoiantes aguardavam Trump na base de Andrews.

Donald Trump recusou-se a participar na cerimónia de posse do Presidente eleito Joe Biden.

