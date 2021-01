"Um homem velho muito feliz". Greta Thunberg despede-se de Trump com ironia

A ativista Greta Thunberg saudou esta quarta-feira a saída de Donald Trump da Presidência dos Estados Unidos com ironia, ao recorrer à frase "um homem velho muito feliz", uma expressão usada pelo governante em relação a ela em 2019.

"Parece um homem velho muito feliz que está ansioso para descobrir um futuro brilhante e maravilhoso. É tão bonito de se ver!", escreveu a ativista ambiental sueca, de 18 anos, numa mensagem publicada na rede social Twitter, que é acompanhada por uma imagem de Donald Trump, nos degraus do helicóptero presidencial, poucas horas antes do fim do seu mandato.

Em setembro de 2019, Trump, um líder notoriamente cético em relação às questões climáticas e que frequentemente criticou e gozou com a adolescente ativista, escreveu no Twitter uma mensagem com os mesmos termos dirigida a Greta Thunberg.

Na altura, Trump reagia ao discurso proferido pela ativista durante uma cimeira da ONU dedicada às questões climáticas que decorreu em Nova Iorque.

Num discurso emotivo, Greta Thunberg desafiou na altura os líderes mundiais, acusando-os de "roubar os seus sonhos e a sua infância".

Ainda em setembro de 2019, e em reação ao 'tweet' de Donald Trump, Greta Thunberg modificou a sua nota biográfica na rede social Twitter e usou a frase do governante: "Uma jovem muito feliz que está ansiosa para descobrir um futuro brilhante e maravilhoso".

Em novembro de 2020, após a eleição presidencial norte-americana que determinou a vitória do político democrata Joe Biden, a ativista voltou a criticar Trump e a sua contestação dos resultados eleitorais.

"Tão ridículo. Donald tem de trabalhar para controlar a sua raiva, e ir ver um bom e velho filme com um amigo! Relaxa Donald, relaxa", escreveu Greta Thunberg.

BIDEN EMPOSSADO COMO 46.º PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e a futura vice-Presidente, Kamala Harris, já prestaram juramento, em Washington.

O democrata foi empossado como 46.º Presidente dos Estados Unidos numa cerimónia fortemente guardada, por causa do ataque ao Capitólio, em 6 de janeiro, e com audiência reduzida, por causa da pandemia de covid-19.

Trump despediu-se com discurso de elogios e autovangloriação

Na hora da despedida, num discurso de 20 minutos, o ainda Presidente Donald Trump disse que fez o que se tinha comprometido a fazer, e muito mais.

Trump vangloriou-se do que considera terem sido quatro anos que tornaram a América ainda maior e fez um apelo à unidade nacional.

Nunca disse o nome do novo Presidente, Joe Biden, nem reconheceu a derrota, mas disse que desejava boa sorte à nova administração.

Donald Trump vai ser o primeiro Presidente, em mais de um século e meio, a não assistir à tomada de posse do sucessor. Não se sabe se deixará a Joe Biden, uma nota pessoal, escrita à mão, na mesa de trabalho da sala oval, como também é tradição.

O último ato oficial foi a revelação da lista de perdões que concedeu. Alguns amigos estão no grupo de mais de 140 pessoas a quem Trump concedeu o muito desejado perdão ou comutou as penas. Entre os nomes que se destacam estão, por exemplo, Steve Bannon, antigo conselheiro do Presidente, acusado de fraude numa campanha de angariação de fundos para a construção do muro na fronteira entre os EUA e o México, o republicano Elliott Broidy que foi processado por uma campanha de lobby ilegal quando tentava angariar dinheiro em nome de Trump, e o rapper Lil Wayne, que se declarou culpado por posse de arma, entre muitos outros.

Antes de partir para a Florida, Donald Trump organizou uma cerimónia de despedida na base aérea de Andrews, perto de Washington. O vice-presidente Mike Pence já fez saber que não vai participar. Pelo contrário, Pence vai cumprir a tradição e assistir à tomada de posse de Joe Biden e Kamala Harris.

