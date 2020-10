Marcelo reeleito à primeira volta. Ana Gomes à frente de André Ventura

Se as eleições presidenciais fossem hoje, Marcelo Rebelo de Sousa ganhava à primeira volta, com 65% dos votos, revela o estudo do ICS e do ISCTE feito para a SIC e para o Expresso.

A antiga eurodeputada Ana Gomes ficaria em segundo lugar, com 12%, e André Ventura, que ameaçou colocar o cargo de presidente do partido à disposição caso fique atrás da socialista, surge em terceiro, com 8% das intenções de voto.

No que diz respeito aos restantes candidatos, Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, obtém 7%, um resultado aquém dos 10,12% alcançados em 2016.

João Ferreira, apoiado pelo PCP, não vai além dos 6% e a opção "Outros candidatos" reúne apenas 1% das intenções de voto.