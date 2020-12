Presidenciais. CDS-PP vai apoiar Marcelo Rebelo de Sousa

O CDS-PP decidiu este sábado, em reunião extraordinária do Conselho Nacional, apoiar a recandidatura do atual chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, às eleições presidenciais de janeiro.

A favor votaram 153 conselheiros e 34 votaram contra, sendo que 28 abstiveram-se, indicaram as mesmas fontes.

A reunião do Conselho Nacional centrista, fechada à comunicação social e que começou com cerca de duas horas de atraso, contou com cerca de 200 participantes e decorreu através de videoconferência, devido à pandemia de covid-19.

Os conselheiros estiveram reunidos desde cerca das 11:00 e apenas às 20:00 chegaram a uma decisão, depois de várias horas de intervenções e de uma votação em que foi registado, um a um, o voto dos participantes.

Nas últimas eleições presidenciais, em 2016, o CDS já tinha apoiado Marcelo Rebelo de Sousa.

O atual Presidente da República anunciou na segunda-feira que é candidato a um segundo mandato em Belém.

No arranque do Conselho Nacional, ao apresentar a proposta da direção, o presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues do Santos, defendeu que Marcelo Rebelo de Sousa "é o único candidato que está para além dos partidos" e "o verdadeiro pilar moral e afetivo da nação".