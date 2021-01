Marisa Matias promete presidência de emergência climática 

Se for eleita, Marisa Matias garante que não irá promulgar qualquer legislação que admita novos projetos de combustíveis fósseis e subsídios a indústrias poluentes.

Num encontro na segunda-feira à noite com jovens ativistas ambientais, a candidata à Presidência da República apoiada pelo Bloco de Esquerda prometeu uma presidência de emergência climática.

No encontro na Estufa Fria, em Lisboa, Marisa Matias deixou a garantia e críticas a Marcelo Rebelo de sousa, por não ter também ele marchado pelo clima, e ao ministro do Ambiente, que acusa de demagogia no fecho da refinaria de Matosinhos.