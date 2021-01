Presidenciais. Vitorino Silva não foi considerado contacto de risco e mantém campanha

O candidato presidencial Vitorino Silva disse esta terça-feira que contactou a linha SNS24, por causa da infeção do Presidente da República, e, como não foi considerado contacto de risco, vai continuar com a campanha eleitoral.

"Já falei com a SNS24 e, como não sou contacto de risco, posso continuar a campanha, com cuidados", disse à agência Lusa o candidato, popularmente conhecido como "Tino de Rans".

O também dirigente do RIR (Reagir, Incluir e Reciclar) mantém por isso as ações de campanha previstas e acrescentou que "logo que tenha oportunidade" vai pedir para fazer um teste de deteção da presença do novo coronavírus.

Na rede social Twitter o candidato desejou "as suas rápidas melhoras" ao chefe de Estado.

Presidente da República testa positivo à covid-19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, teve um teste positivo de diagnóstico ao novo coronavírus, mas está assintomático, e cancelou toda a sua agenda para os próximos dias.

Marcelo Rebelo de Sousa e Vitorino Silva debateram na noite da última quinta-feira, na RTP3.

"Tendo o Presidente da República testado negativo ontem, e apesar do teste antigénio de hoje ser negativo, soube-se agora, às 21:40, que o teste PCR deu positivo", lê-se numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet.

Segundo a mesma nota, o chefe de Estado, "que está assintomático" comunicou esta situação "ao presidente da Assembleia da República, ao primeiro-ministro e à ministra da Saúde e, encontrando-se a trabalhar em Belém, aí ficou e ficará em isolamento profilático na zona residencial, aguardando o inquérito epidemiológico".