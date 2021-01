"Sinto o nosso povo envergonhado quando vê um candidato a tratar mal adversários"

Não ficou indiferente às declarações do adversário Ventura ao longo dos últimos dias e diz que o país está envergonhado com as frases proferidas e os ataques aos restantes candidatos.

Vitorino Silva está desde sexta-feira a fazer campanha a partir de casa, a cumprir o confinamento imposto pelo Governo.

As ações de campanha são agora através das redes sociais. Este domingo foi dedicado aos emigrantes. Durante uma hora ouviu cerca de 20 emigrantes que na maioria se queixa da dificuldades em votar nos países onde residem.

O candidato natural de Rans, Penafiel quer os mesmos diretos e o mesmo acesso fácil às votações para todos os portugueses quer vivam ou não em território naiconal.

ACOMPANHE AQUI A SIC NA CAMPANHA