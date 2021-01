João Ferreira acusa Marcelo de se ter esquecido das mulheres trabalhadoras

João Ferreira esteve esta quarta-feira no Norte. Num encontro com apoiantes, dedicado aos direitos das mulheres, o candidato disse que o atual presidente se esqueceu das trabalhadoras.

Face ao agravar da pandemia, a candidatura apoiada pelo PCP reduziu ações de campanha.

Esta quinta-feira, João Ferreira estará nos distritos do Porto e Braga. Logo pelas 10:00 tem uma audição sobre serviços públicos no Arquivo Municipal de Gaia. Depois disso, atravessa o Douro para um encontro com o escritor Valter Hugo Mãe, na Resistência Artística da Casa do Vinho Verde, no Porto.

À tarde, o candidato do PCP encontra-se com trabalhadores das empresas Petrogal e Efacec no Centro Cultural Leça do Bailão e participa numa sessão pública em São Paio de Merelim, no concelho de Braga.

Estava previsto que o dia de João Ferreira terminasse com os trabalhadores da Casa da Música, no Porto, mas o encontro passou para o espaço virtual e vai realizar-se por videoconferência.

