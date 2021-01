Marisa Matias vai à aldeia onde nasceu e apela ao voto

Marisa Matias passou a tarde em Alcouce, a aldeia em Coimbra onde nasceu, para um momento em família. A casa que a viu crescer serviu de sede de campanha improvisada e deu palco à reação da candidata ao encerramento das escolas.

Ouvi também as mulheres que antes eram suas vizinhas e garantiu que todos vão votar no próximo domingo. Sobre as agressões a André Ventura, Marisa Matias reagiu pelo Twitter.

A candidata bloquista preferiu a segurança das ruas que a viram crescer para, porta a porta, pedir apoio nestas eleições. Um ambiente seguro onde não há críticas.