Presidenciais. Sondagem dá vitória a Marcelo na primeira volta

A poucos dias das eleições Presidenciais, uma sondagem realizada do ICS e do ISCTE para a SIC e o Expresso dá a Marcelo Rebelo de Sousa com vantagem suficiente para uma reeleição à primeira volta.

No segundo lugar surge Ana Gomes e em terceiro André Ventura. Marisa Matias e João Ferreira ficam ex-aequo no quarto lugar da tabela.

Apesar da crescente notoriedade, Tiago Mayan Gonçalves não vai além dos 2% e Vitorino Silva regista uma descida significativa em relação ao resultado alcançado em 2016.