Presidenciais. Ventura reconhece erros e excessos na campanha

No último dia de campanha, o candidato apoiado pelo Chega, André Ventura, andou por Lisboa.

Com o tom mais moderado da campanha, num visitia aos Bombeiros Voluntários do Beato, o candidato a Belém reconheceu erros e excessos durante a campanha.

No entanto, acredita que, apesar das sondagens, o seu eleitorado é o que está mais mobilizado. As sondagens não dão a André Ventura nada do que pediu e prometeu: nem o segundo lugar, nem a segunda volta, nem mais votos do que a esquerda toda junta.

