Euro2020. Memória de Miklos Fehér continua viva na sua cidade natal

Portugal está na Hungria, o país onde nasceu Miklos Fehér, jogador que faleceu em 2004. Nuno Pereira foi a Gyor, terra natal do jogador, e encontrou os pais. A mãe de Feher deu a primeira entrevista a uma televisão 16 anos depois da morte do filho.

Gyor é uma cidade virada para o futebol, localizada a 120 km de Budapeste. Tem em Miklos Fehér um símbolo e uma academia com o seu nome.

Feher representou em Portugal o Porto, o Salgueiros, o Braga e o Benfica. Fez 108 jogos nos relvados portugueses, marcou 34 golos. Tudo isto a mais de 2.700 km da sua terra natal.

A mãe Anikó, lembra com saudade as manhãs em que o telefone tocava com Fehér a caminho do treino. Era uma vida de sonhos. até perto do final de janeiro o telefone deixou de tocar: no dia 25, em pleno relvado do Dom Afonso Henriques, em Guimarães, Miki passou a mão pelo cabelo, inclinou-se e o coração parou.

Miklos Fehér tinha 24 anos. Deixou o país em choque e os pais sem chão. Portugal uniu-se em torno da família húngara.