Euro. Portugal pode aproveitar o facto de o estádio ter mais adeptos húngaros para se focar no jogo

O comentador da SIC João Rosado disse esta terça-feira que a seleção portuguesa pode aproveitar o facto de o estádio ter maioritariamente adeptos húngaros para se focar mais no jogo e perceber os passos da equipa adversária.

A seleção portuguesa de futebol inicia a defesa do título no UEFA Euro 2020, com o objetivo de superar a Hungria, "outsider" do Grupo F, antes dos embates complicados frente às favoritas Alemanha e França. O jogo tem transmissão em direto aqui e na SIC.

No moderno recinto da Puskás Arenas, em Budapeste, são esperados cerca de 67.000 espetadores, cerca de cinco mil dos quais portugueses, que podem vir a revelar-se um grande trunfo para o conjunto da casa, presente pela quarta vez numa fase final, repetindo 1964, 1972 e 2016, apesar do favoritismo de Portugal.