Portugal na contagem decrescente para a estreia no Europeu

A seleção portuguesa de futebol inicia a defesa do título no UEFA Euro 2020, com o objetivo de superar a Hungria, "outsider" do Grupo F, antes dos embates complicados frente às favoritas Alemanha e França. O jogo tem transmissão em direto aqui e na SIC.

No moderno recinto da Puskás Arenas, em Budapeste, são esperados cerca de 67.000 espetadores, cerca de cinco mil dos quais portugueses, que podem vir a revelar-se um grande trunfo para o conjunto da casa, presente pela quarta vez numa fase final, repetindo 1964, 1972 e 2016, apesar do favoritismo de Portugal.

No Euro 2016, as duas seleções também se encontraram na fase de grupos da competição, num jogo que terminou com um empate 3-3.

Com a baliza entregue a Rui Patrício, o quarteto defensivo deverá ser composto por Nelson Semedo, depois de João Cancelo ser excluído dos eleitos com um positivo ao novo coronavírus, Rúben Dias, Pepe e Raphaël Guerreiro, com Nuno Mendes à espreita.

Quanto aos dois médios mais defensivos, o selecionador luso poderá apostar nos mais experientes William Carvalho e João Moutinho, mas também podem jogar Rúben Neves, Palhinha e até Danilo, experimentado como central nos últimos particulares.

Mais à frente, estará, certamente, Bruno Fernandes, enquanto o ataque terá, com toda a certeza, o 'capitão' Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva, mais, provavelmente, Diogo Jota, embora João Félix também seja opção a ter em conta.

UEFA Euro2020. Marcelo afirma que "temos de jogar para ganhar"

Marcelo Rebelo de Sousa chegou, esta segunda-feira, a Budapeste para assistir ao jogo entre Portugal e a Hungria no UEFA Euro 2020. O Presidente da República disse que a seleção nacional tem de ganhar obrigatoriamente o jogo para prosseguir no campeonato.

“Este jogo é fundamental por uma razão muito simples: este grupo foi chamado o grupo da morte, tem candidatos fortíssimos como a Alemanha e a França. Nós arrancamos em primeiro lugar, nem sequer temos a sorte de ver o resultado da Alemanha contra a França e portanto temos de vencer este jogo”, afirma o Chefe de Estado.

Para o Presidente da República, uma vitória perante a Hungria dá a Portugal “uma garantia, é um primeiro passo para avançarmos para o primeiro lugar no nosso grupo e para segurarmos as posições seguintes”.

“Nós somos os melhores da Europa, vamos fazer tudo para aguentar o título. Temos de ganhar este jogo. Não há empate: temos de jogar para ganhar”, remata.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do UEFA Euro 2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para hoje, diante dos húngaros, em Budapeste, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), um encontro que será dirigido pelo turco Cuneyt Çakir.

No outro jogo do grupo, a Alemanha, três vezes campeã da Europa, recebe a campeã do Mundo França, na Arena de Munique, e muito provavelmente perante 14.500 adeptos, num jogo agendado para as 20:00 (hora de Lisboa).

Será a reedição da meia-final de 2016, que foi favorável aos franceses, que venceram por 2-0, com dois golos do avançado Antoine Griezmann. Na final, a França foi derrotada pela seleção portuguesa, com o golo de Éder no prolongamento.

O UEFA Euro 2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.

VEJA MAIS: