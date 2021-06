A análise de Ribeiro Cristóvão e Rui Santos à estreia de Portugal no UEFA Euro 2020

O comentador da SIC António Ribeiro Cristóvão considera que o resultado do jogo de Portugal com a Hungria foi "melhor do que a exibição". Já o comentador Rui Santos salienta que a vitória portuguesa na estreia do campeonato da Europa foi "extraordinariamente importante". A seleção nacional venceu, esta terça-feira, a Hungria por 3-0.

Ribeiro Cristóvão refere que a seleção portuguesa esteve melhor na primeira parte e lembra que na segunda parte houve um "sério aviso" dos adversários, com a Hungria a marcar um golo, apesar de ter sido anulado. O comentador considera também que as substituições de Fernando Santos foram um "pouco tardias".

No entanto, António Ribeiro Cristóvão realça que Portugal marcou três golos em oito minutos e considera que a vitória foi justa.

Já o comentador Rui Santos diz que Renato Sanches foi "absolutamente determinante" no jogo com a Hungria:

"Quando entra, pega na bola e leva a equipa para a frente", exemplifica, acrescentando que a seleção precisa "muito disso", de "jogadores que desequilibrem".

Já sobre o meio-campo de Danilo e William Carvalho, Rui Santos acredita que não são a melhor opção, apesar de os considerar jogadores importantes. "O meio campo precisa de ser mexido", defende.

"A certa altura Portugal estava com falta de velocidade no jogo", diz, retratando um jogo "muito organizado".

No Jornal da Noite da SIC, Rui Santos considera ainda que a baixa de João Cancelo, que está infetado com covid-19 teve uma influência "muito grande". No entanto, afirma que a vitória frente à Hungria foi "extraordinariamente importante".

Jogos com Alemanha e França

Sobre os próximos jogos de Portugal, com a Alemanha e França, os dois comentadores preveem jogos dificeis e exigentes, com "duas grandes equipas", e dizem que França é a "grande equipa" deste campeonato, apontando para uma possível conquista do UEFA Euro 2020.

António Ribeiro Cristóvão realça ainda que a seleção portuguesa tem jogadores de "muita qualidade", que jogam em campeonatos "onde a exigência é grande". Rui Santos diz mesmo que Portugal tem um dos melhores plantéis dos últimos tempos e do campeonato.

Portugal estreia-se no Europeu com vitória sobre a Hungria

A seleção portuguesa de futebol iniciou esta terça-feira a defesa do título com um triunfo por 3-0 sobre a Hungria, na Puskás Arenas, em Budapeste, em encontro da primeira jornada do grupo F do UEFA Euro 2020.

Raphaël Guerreiro, aos 84 minutos, e Cristiano Ronaldo, aos 87 e aos 90+2, o primeiro de penálti, apontaram os tentos da formação das quinas, que não entrava a ganhar numa grande competição desde o Europeu de 2008.

Veja também: