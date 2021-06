UEFA Euro2020. Griezmann admite que jogo com Portugal vai ser "especial"

Na quarta-feira Portugal vai defrontar a França, no terceiro jogo da seleção nacional. O título de campeão europeu e o atual detentor do título de campeão mundial vão encontrar-se em campo, na Hungria às 20:00. Vai ser a última jornada da fase de grupos do UEFA Euro 2020.

Antoine Griezmann, vai entrar em campo com a família dividida. O avançado do Barcelona tem raízes portuguesas na família e admite que este jogo é diferente.

O capitão da equipa francesa admite que o jogo vai ser especial, mas espera por uma vitória francesa.

"É um jogo especial, na minha família há quem vá vestir a camisola de Portugal, enquanto outros vestem a de França. Vai ser assim até ao fim e vão rir-se daqueles que perderem o jogo." acrescenta numa conferência de imprensa.

Em 2016, a SIC visitou a família de Griezmann em Raimonda, Paços de Ferreira.

Veja também: