“Havia alguma pressão à minha volta”. Benzema eleito homem do jogo

Cristiano Ronaldo e Benzema foram as figuras do jogo desta quarta-feira entre as seleções de Portugal e França. Ambos marcaram dois golos, mas foi o francês que acabou por ser eleito o homem do jogo.

Numa entrevista depois do encontro, o jogador admite que havia alguma pressão à sua volta, mas que nunca duvidou.

“É preciso nunca baixar os braços e ter sempre a perspetiva de marcar”, afirmou.

Portugal segue em frente no Campeonato da Europa

A Seleção Nacional qualificou-se para os oitavos de final do UEFA Euro 2020, ao empatar 2-2 com a campeã mundial França, em encontro da terceira jornada do grupo F, na Puskás Arena, em Budapeste.

Cristiano Ronaldo marcou os dois golos portugueses, aos 31 e 60 minutos, ambos de penálti, igualando os 109 do recordista mundial, o iraniano Ali Daei, enquanto Karim Benzema faturou duas vezes para os gauleses, aos 45+2, de penálti, e 47.