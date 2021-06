Beto: "Fernando Santos gosta muito do mata-mata e perde muito poucas vezes"

O antigo internacional português Beto mostrou-se este domingo confiante na passagem da seleção nacional aos quartos de final do Campeonato da Europa. Não há favoritos para o jogo de hoje, segundo diz, uma vez que Portugal chega como campeão europeu e a Bégica como número um do ranking mundial.

"Chegamos a uma fase em que só há dois resultados possíveis. (...) A equipa está a crescer e dá-me muita confiança para o jogo de hoje", disse.

Em entrevista à SIC Notícias, o antigo guardião da baliza de Portugal revelou ter falado com alguns jogadores e que todos lhe parecem muito focados, com confiança e a sonhar com a revalidação do título europeu.

"Portugal não tem que se assustar com a Bélgica, nem com seleção nenhuma", alegou, acrescentando que a seleção lusa ganhou um grande respeito das outras seleções depois de conquistar o Euro 2016 e a Liga das Nações.

Em relação aos jogadores, Beto considera que alguns têm muita bagagem em fases eliminatórias com a camisola da seleção, como é o caso de Rui Patrício, Pepe e João Moutinho, enquanto outros têm bagagem de Liga dos Campeões e Liga Europa.

"A Bélgica fez um qualificação quase imaculada, mas Portugal defrontou dois dos favoritos ao título de campeão europeu. Portugal teve mais dificuldades e parece-me que estará mais preparado", referiu.

Beto confessou ter saudades da seleção nacional, principalmente, "de ouvir o hino, de estar no balneário, de sentir o orgulho" de representar Portugal.