UEFA Euro 2020. Contagem decrescente para o jogo de Portugal

A seleção nacional continua este domingo a defender o título conquistado em França, agora perante a Bélgica, em Sevilha. O jogo está marcado para as 20:00, hora de Lisboa.

O adversário nos oitavos de final é o líder do ranking mundial. É a primeira vez que as duas seleções se defrontam numa fase final de uma grande competição. A Bélgica só somou vitórias na fase de grupos, tal como já tinha feito na fase de qualificação, onde foi também a equipa com mais golos marcados e menos golos sofridos. É a seleção de Hazard, de Bruyne ou Lukaku.

O vencedor do quarto embate dos oitavos vai defrontar nos quartos de final a Itália, que bateu a Áustria por 2-1, após prolongamento, num embate marcado para sexta-feira, no Allianz Arena, em Munique, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa).

Basta um golo a Cristiano Ronaldo para se destacar, em pleno Europeu, como melhor marcador da história das seleções.

Fernando Santos: "Finais ganham-se e nós estamos numa final"

O selecionador Fernando Santos tem todos os 26 jogadores à disposição, sendo previsível que volte a apostar no 'onze' que defrontou a França, na quarta-feira, em Budapeste, na derradeira ronda da fase de grupos.

Bragança evita concentrações para assistir ao jogo

Bragança prepara-se para assistir ao jogo da seleção para o UEFA Euro 2020, sobretudo em casa. A vitória de Portugal com a Bélgica é uma esperança partilhada por todos.

Em dia de missa o pensamento está também no futebol. A fé não falta para o jogo da seleção portuguesa com a Bélgica.

Em Bragança, o entusiasmo tem aumentado com a prestação de Portugal, embora longe das grandes mobilizações do passado.

As emoções do futebol deixaram de ser vividas no coletivo. Os brigantinos optam por evitar concentrações.

Em Aveiro, adeptos portugueses estão otimistas

Na praia da Barra, em Ílhavo, o tempo fresco e nublado não afasta as previsões otimistas para o jogo de Portugal deste domingo com a Bélgica, em Sevilha.

Esta equipa joga todos os domingos, há mais de 20 anos, no areal da praia da Barra. Às 20:00 estará cada um na sua casa a ver o jogo de Portugal contra a Bélgica.

De Portugal, espera-se um jogo mais quente do que esta manhã em Ílhavo e com bolas a entrar na baliza da Bélgica.

Madeirenses acreditam na vitória e esperam golo de Ronaldo

A esperança, na Madeira, está em Cristiano Ronaldo, mas todos sabem que o jogo frente à Bélgica não será fácil.

A manhã antes Portugal-Bélgica foi de sol e os madeirenses aproveitaram para passear à beira-mar, mas não esquecem que ao fim do dia há jogo e sabem que o adversário é complicado.

O apoio à seleção está em alta, mas este ano e por causa da covid-19, a maioria prefere ficar em casa para ver o jogo em família.

Adeptos em Coimbra confiantes com vitória portuguesa

Em Coimbra reconhece-se o poderio da seleção da Bélgica, mas os vaticínios para o jogo de logo à noite, dão todos a vitória a Portugal.

Na coletividade conhecida como "Os Pirilampos", o desejo é que a estrela da seleção não se apague já este domingo. Fernando Ferreira é o sócio número 3 e quer mais conquistas.

Em quase 76 anos, no clube desportivo de Celas, foram vistas muitas vitórias e derrotas da seleção. Mas a ideia é depois do jogo haver motivos para celebrar, ainda que de forma comedida.

Outros ensaiam já os caminhos para derrotar a Bélgica.

Por Coimbra a confiança está em alta para que Cristiano Ronaldo e companhia se mantenham na rota para o estádio de Wembley.

Jovens de Belmonte organizam-se para ver jogo em coletividades

As coletividades são um ponto de encontro para os adeptos assistirem aos jogos da seleção nacional.

Em Maçainhas, no concelho de Belmonte, acertam-se táticas para o jogo Portugal e Bélgica. Na Associação da Juventude está tudo a ser preparado para mais logo a noite.

Belmonte é ponto de encontro de gerações. Todos são bem-vindos desde que as regras de saúde pública sejam cumpridas.

Comunidade portuguesa na Bélgica apoia a seleção portuguesa

Em Bruxelas, os belgas e a comunidade portuguesa na Bélgica começaram já o aquecimento para o jogo.

Louis de Sousa, francês de origem portuguesa a estudar cinema na Bélgica, não tem dúvidas onde está o coração.

Maria de Lurdes vive na Bélgica há 32 anos, mas este domingo quer ver uma vitória portuguesa.

Domingo de mercado na Place Flagey, uma das mais portuguesas de Bruxelas, há já sinais de que o confronto está perto.