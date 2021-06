Fernando Santos: "Finais ganham-se e nós estamos numa final"

A seleção portuguesa está em Sevilha, onde vai jogar com a Bélgica nos oitavos de final do UEFA Euro 2020. Fernando Santos e João Moutinho fizeram a antevisão ao jogo.

O encontro deste domingo com a Bélgica é decisivo. Tão decisivo como uma final e, para Fernando Santos, não há outro resultado possível que não seja a vitória.

A Bélgica teve mais 48 horas de descanso e preparação do que Portugal para o jogo, um fator que para João Moutinho não é importante.

Depois de uma ronda de testes covid-19 com resultados negativos, Portugal deixou Budapeste e viajou este sábado para Sevilha onde treinou ao final da tarde.

Fernando Santos contou com os 26 jogadores no relvado do Olímpico de La Cartuja. Todos trabalharam sem limitações e estão disponíveis para defrontar a seleção belga

O jogo está marcado para este domingo, às 20:00 horas.