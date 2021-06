Euro. Presidente da República e Ferro Rodrigues não vão a Sevilha

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, não vão ver o jogo de Portugal com a Bélgica a Sevilha, em Espanha.

A informação foi confirmada à SIC por Belém e pelo gabinete do presidente da Assembleia da República.

O Presidente da república terá avaliado a situação pandémica na cidade espanhola e decidido não viajar. Ferro Rodrigues era convidado de Marcelo e, por isso, também não se vai deslocar a Sevilha.

A seleção portuguesa joga este domingo com a Bélgica, em Sevilha, para o UEFA Euro 2020.

Polémica de Ferro Rodrigues sobre incentivo a deslocações a Sevilha

No final da sessão no Parlamento, em que foi aprovada a viagem do Presidente da República a Sevilha, Ferro Rodrigues reforçou a frase que lhe valeu críticas.

O Presidente da Assembleia da República despediu-se com a afirmação:

Na quarta-feira, em Budapeste, no final do jogo da seleção nacional de futebol que permitiu a qualificação para os oitavos de final do Euro, Eduardo Ferro Rodrigues já tinha feito um apelo para "que os portugueses se desloquem de forma massiva para o Sul de Espanha e que possam apoiar uma grande vitória de Portugal nos oitavos de final".