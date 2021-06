Euro 2020. Diogo Dalot junta-se à seleção principal pela primeira vez

Diogo Dalot já se juntou à seleção nacional, a dois dias da estreia de Portugal no Europeu. O lateral direito substituiu João Cancelo, infetado com covid-19.

Há pouco mais de uma semana, Diogo Dalot pensava ter terminado a época com a final de sub-21 perdida na Eslovénia. As férias no Dubai foram subitamente interrompidas por um feliz telefonema.

O lateral direito, que esteve emprestado ao Milan, aterrou no domingo à noite em Budapeste e treina com a equipa na véspera do jogo com a Hungria.

Após 71 internacionalizações nas camadas jovens, Diogo Dalot chega agora à seleção nacional para substituir João Cancelo.

João Cancelo tinha o lugar praticamente certo no 11 de Portugal. Para a mesma posição, Fernando Santos conta ainda com Nélson Semedo.