Bloco de Esquerda anuncia voto a favor da eutanásia

Catarina Martins afirmou que o Bloco de Esquerda vai votar a favor do projeto de lei da eutanásia. A líder do partido diz que sempre respeitará as decisões que mantenham a dignidade do ser humano.

A Assembleia da República debate a 20 de fevereiro cinco projetos de lei para a despenalização da morte assistida. As propostas são do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista, do Partido das Pessoas dos Animais e da Natureza (PAN), do Partido Os Verdes e da Iniciativa Liberal.

