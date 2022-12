Eutanásia: PSD diz que houve pressa do PS em "arrumar o assunto"

Sobre a eutanásia, o Presidente do PSD, Luís Montenegro, diz que houve pressa do PS para resolver o assunto.

"Aquilo que aconteceu na AR nas últimas semanas foi um apressar inusitado de processos legislativos que a maioria do PS durante muito tempo negligenciou e agora, no final do ano, quase de um dia para o outro (...) quis em cima da hora arrumar alguns assuntos".

Assembleia da República aprovou, no dia 9 de dezembro, a lei sobre a despenalização da eutanásia em votação final global, pela terceira vez, com votos da maioria da bancada do PS, IL, BE, e deputados únicos do PAN e Livre e ainda seis parlamentares do PSD.

O tema atravessou três legislaturas, já contou com dois vetos presidenciais e vai agora submeter-se novamente à decisão do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa tem agora três opções: promulgar o diploma, vetar ou pedir a fiscalização preventiva dos juízes do Tribunal Constitucional.