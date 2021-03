O regresso da Grande Ilusão

Nestes episódios exploramos o terreno político dos partidos vizinhos do Chega.

Em Itália identificamos as ligações claras e amplas entre a Lega, de Matteo Salvini, e a herança política de Benito Mussolini, o fundador do fascismo. Em Espanha, numa análise profunda ao ideário do VOX, detetamos as marcas de Francisco Franco. Em Portugal observamos a forma como o discurso salazarista influenciou André Ventura, moldando um partido sem ideologia e de ideias flutuantes como é o Chega. Em França fomos descobrir a forma como a extrema direita se infiltrou no movimento “Coletes Amarelos” e a proximidade que Marine Le Pen, líder da União Nacional, antiga Frente Nacional, tentou criar com um movimento popular que se esforçava para ser apartidário.

Percorrendo o território das ideias radicais destes partidos políticos, fixamo-nos na linguagem agressiva que estas lideranças usam para classificarem os imigrantes islâmicos que fogem da fome, da miséria e da guerra nos países berço, que integralmente se desmembram há mais de uma década. O radicalismo destas lideranças tem expressão idêntica na religião, manifestando, sobretudo Salvini e Ventura, uma posição ortodoxa que os aproxima do papa Emérito Bento XVI, abrindo um fosso entre o pensamento que expressam e o progressismo demonstrado pelo papa Francisco.

No quinto e último episódio desvendamos um oculto obscuro e sinuoso: como se financiam estes partidos? Quem lhes enche os cofres? Quem lhes permite propagarem a mensagem da forma eficaz como o têm feito?

A extrema direita europeia é uma realidade e está presente na maior parte dos parlamentos nacionais.

Na SIC Notícias online pode consultar o projeto “Extremos” com conteúdos complementares à série Grande Ilusão.

Reportagens de Pedro Coelho e José Silva (imagem); edição de imagem de Andrés Gutierrez; grafismo de Marta Coelho; Produção de Diana Matias com alunos da NOVA FCSH; coordenação Amélia Moura Ramos; direção Ricardo Costa e Marta B. dos Reis.

Projeto financiado pela Bolsa de Jornalismo de Investigação atribuída pela Fundação Calouste Gulbenkian. O trabalho é igualmente fruto de uma parceria estabelecida entre a SIC e a NOVA FCSH.

