Como se financia a extrema-direita europeia

O crescimento da extrema-direita europeia observa-se em cada ato eleitoral. As ideias circulam e alimentam hordas de desencantados da política.

Sem fronteiras definidas entre a realidade e a ficção, estes partidos e estes líderes, distorcem as regras do jogo democrático. Ao mesmo tempo que precisam da democracia para se imporem, espalham mensagens de ódio que fragilizam a democracia.

O sucesso destas lideranças está, todavia, intimamente relacionado com a capacidade de, cada uma, encontrar financiamentos que alimentem as poderosas e eficazes máquinas de propaganda.

Através de investigações feitas por jornalistas franceses e italianos, chegamos à Rússia, lugar de origem de muito do dinheiro que tem alimentado a União Nacional, de Marine Le Pen, e a Lega de Matteo Salvini. Em Espanha, o El País revelou as ligações entre o VOX e uma organização que já esteve na lista dos grupos terroristas.

Em Portugal regressamos ao milionário português, de passado obscuro, César do Paço. Desvendamos a forma como César do Paço tentou influenciar o governo cabo-verdiano e o CDS Madeira e, detalhando esse modus operandi, alimentamos a dúvida sobre a relação que o empresário manteve com o Chega, de André Ventura.

Reportagens de Pedro Coelho e José Silva (imagem); edição de imagem de Andrés Gutierrez; grafismo de Marta Coelho; Produção de Diana Matias com alunos da NOVA FCSH; coordenação Amélia Moura Ramos; direção Ricardo Costa e Marta B. dos Reis.

Projeto financiado pela Bolsa de Jornalismo de Investigação atribuída pela Fundação Calouste Gulbenkian. O trabalho é igualmente fruto de uma parceria estabelecida entre a SIC e a NOVA FCSH.

