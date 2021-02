Há um pedaço de Lua na Sala Oval de Joe Biden

A pedido da nova administração Biden, a NASA emprestou a rocha lunar recolhida na última missão à Lua e está agora exposta na Sala Oval da Casa Branca.

Em 1972, os astronautas da missão da Apollo 17 Ronald Evans, Harrison Schmitt e Eugene Cernan, os últimos humanos a pisar na Lua, retiraram esta amostra de uma grande pedra na base do Maciço Norte no Vale Taurus-Littrow, a 3 km do Módulo Lunar. Este pedaço de 332 gramas da Lua é uma amostra com 3,9 mil milhões de anos formada no último grande impacto que criou a Bacia de Impacto Imbrium, que tem 1.145 km de diâmetro.

Este pedaço de História pertence ao Laboratório de Amostra Lunar no Centro Espacial Johnson da NASA em Houston, e na vitrine está inscrito:

Amostra lunar 76015,143

As superfícies irregulares da amostra contêm crateras minúsculas criadas à medida que impactos de micrometeoritos atingiram a rocha ao longo de milhões de anos.

Os lados planos e serrados foram feitos no Laboratório Lunar da NASA onde os cientistas cortaram fatias da rocha para a investigação.

Este pedaço de Lua que está agora na Sala Oval é um reconhecimento simbólico da nova Administração Biden das ambições e realizações das gerações anteriores e demonstra o apoio à atual abordagem de exploração da Lua a Marte pelos Estados Unidos.

Missão Artemis para voltar à Lua

Cinco décadas depois do primeiro passo na Lua, a 21 de julho de 1969, os Estados Unidos querem lá levar de novo astronautas, desta vez incluindo mulheres, como parte da missão até Marte.

A missão Artemis, irmã gémea de Apolo e deusa da caça e da Lua na mitologia greco-romana, está prevista para 2024.

Além da NASA, multiplicam-se outros projetos, públicos e privados, de missões à Lua e de robótica espacial.