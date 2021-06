Ellie Goulding é a grande novidade do Rock in Rio Lisboa 2022

O cartaz da próxima edição do Rock in Rio Lisboa está quase completo. Ellie Goulding lançou um álbum durante a pandemia e vai atuar pela primeira vez no Parque da Bela Vista a 19 de junho do próximo ano.

Ivete Sangalo é já uma presença habitual e vai subir a um palco do Rock in Rio Lisboa pela 10.º vez. A banda norte-americana Black Eyed Peas e o português David Carreira também marcam presença no Palco Mundo no segundo dia do festival.

A SIC sabe que a organização do Rock in Rio está em conversações para manter Camila Cabello no cartaz.