Football Leaks. Juiz Paulo Registo entendeu que estava em causa a imparcialidade

O Tribunal da Relação de Lisboa aceitou o pedido de afastamento do juiz Paulo Registo no processo que julga Rui Pinto, que tinha sido feito pelo próprio depois de ter vindo a público que o magistrado era adepto do Benfica.

O juiz entendeu que estava em causa a imparcialidade no julgamento do processo e, por isso, pediu no final de abril ao tribunal que o afastasse da presidência do coletivo de juízes.

O tribunal da Relação de Lisboa aceitou afastar Paulo Registo, que será substituído pela juíza Margarida Alves.

Em janeiro deste ano, o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decidiu levar a julgamento o advogado Aníbal Pinto (apenas pelo crime de tentativa de extorsão à Doyen), e Rui Pinto, que está em prisão domiciliária, por 90 crimes de acesso ilegítimo, acesso indevido, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão, mas deixou cair 57 dos 147 crimes pelos quais o arguido havia sido acusado pelo Ministério Público.