O departamento de defesa dos Estados Unidos vai evacuar dezenas de escolas nas Carolinas do Norte e do Sul.

Charleston, a principal cidade da Carolina do Sul, deverá ficar inundada.

As responsáveis serão as marés altas, previstas para a madrugada desta quinta-feira, que deverão ficar muito próximo do recorde.

O furacão está agora a progredir a uma velocidade de 15 quilómetros por hora.