Protestos contra o racismo ocorrem a um ritmo quase diário desde a morte de George Floyd no Reino Unido

Os manifestantes passaram por vários pontos da capital britânica e terminaram a manifestação no Hyde Park, pulmão verde da cidade.

Pelo caminho entoaram cânticos e gritaram frases como "sem justica não há paz" e "parem com as mortes". No final, fizeram ainda dois minutos de silêncio em memória de Floyd.

As manifestações ocorrem a ritmo quase diário devido ao impacto da morte do norte americano Geoge Floyd, no dia 25 de maio.

O protesto aconteceu apesar do primeiro-ministro, Boris Johnson, ter pedido que não se realizasse.