Começaram esta segunda-feira as alegações finais do julgamento do polícia americano acusado de asfixiar George Floyd até à morte.

O procurador diz que Derek Chauvin não demonstrou compaixão.

Derek Chauvin é acusado de homicídio em segundo grau, homicídio em terceiro grau e homicídio por negligência. Enfrenta um máximo de 40 anos de prisão, se for condenado pela acusação mais grave.