Sentença de ex-polícia que matou George Floyd será lida em junho

POOL New

Derek Chauvin, o ex-polícia de Minneapolis condenado pela morte do afro-americano George Floyd, ao pressionar o joelho contra o pescoço deste, ignorando as queixas da vítima, vai ser sentenciado em 16 de junho.

Registos em linha adiantam que Chauvin vai ser sentenciado no dia 16 de junho, às 13.30 horas, pelo juiz do condado de Hennepin, Peter Cahill, que dirigiu o julgamento, ao longo de quase três semanas, no qual se ouviram testemunhos de transeuntes, peritos médicos e formadores policiais.

Chauvin, de 45 anos, foi condenado na terça-feira nas três acusações que o visavam. Sob a legislação estadual, apenas pode ser condenado pela mais séria das três, a de homicídio involuntário em segundo grau.

Se bem que incorra em uma sentença máxima de 40 anos, analistas admitem que possa não ser condenado a tanto. Para efeitos práticos, a pena máxima será de 30 anos e pode ser condenado a menos.

Sob as orientações do Estado do Minnesota uma sentença por homicídio involuntário em segundo grau aplicada a alguém sem cadastro, como Chauvin, seria de 12 anos e seis meses.

Mas a sentença pode situar-se algures entre um mínimo de 10 anos e oito meses e 15 anos e continuar dentro do intervalo admitido.

Mas, neste caso, os procuradores pretendem uma sentença que vá além das orientações, citando vários fatores agravantes, como a particular vulnerabilidade de Floyd, que Chauvin estava fardado a agir em posição de autoridade e que o crime foi testemunhado por várias crianças -- incluindo uma menina de nove anos, que testemunhou que ter assistido à situação a tornou "triste e uma espécie de louca".

Independentemente da sentença de Chauvin, no Minnesota um condenado que tenha bom comportamento na prisão só cumpre dois terços da pena na prisão e o restante em liberdade condicional.

Isto significa que se Chauvin for sentenciado a 30 anos, ficaria 20 anos na prisão, desde que não cause problemas na prisão.

Chauvin está agora na única prisão de alta segurança do Minnesota, sozinho dentro de uma cela, para sua segurança.

Depois de não ter testemunhado durante o julgamento, desconhece-se se Chauvin vai falar quando conhecer a sentença.