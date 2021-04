Derek Chauvin arrisca-se a uma pena que pode chegar a 75 anos de prisão

O agente norte-americano Derek Chauvin foi esta terça-feira considerado culpado pelas acusações de homicídio pela morte de George Floyd. O antigo agente da policia de Minneapolis foi captado num vídeo a pressionar o pescoço de Floyd durante quase nove minutos, culminando na morte do afro-americano.

O júri, composto por cinco homens e sete mulheres, decidiu em unanimidade que o ex-polícia, Derek Chauvin, é culpado das três acusações - homicídio qualificado, homicídio simples e homicídio por negligência - e arrisca-se agora a uma pena que pode chegar a 75 anos de prisão.

A deliberação surgiu ao fim de durou 10 horas, no seguimento de um julgamento emotivo que marcou as últimas três semanas.

Cerca de uma centena de pessoas concentradas num cruzamento da cidade norte-americana de Minneapolis que recebeu o nome de George Floyd Square, receberam o veredicto de culpado do ex-polícia Derek Chauvin com palmas e gritos.

A família não esconde a emoção e diz que George Floyd parece ter sido a alavanca que faltava à luta contra o racismo.

ADVOGADO DA FAMÍLIA ELOGIA DECISÃO DO JÚRI

O advogado da família de George Floyd elogiou a decisão do júri relativamente ao ex-polícia Derek Chauvin, considerado culpado do homicídio do afro-americano, e afirmou que o veredito marca "uma viragem na História".

"Culpado! Uma justiça obtida com muita dor foi finalmente concedida à família de George Floyd, afirmou o advogado Ben Crump, sublinhando que este veredicto "é um ponto de viragem na História".

A morte de George Floyd, aos 46 anos, aconteceu em 25 de maio de 2020, na sequência da sua detenção pela polícia de Minneapolis por suspeita de tentar pagar a conta do supermercado com uma nota falsa de 20 dólares (cerca de 16 euros).A morte foi filmada em vídeo por transeuntes e divulgada nas redes sociais, sendo que o vídeo mostra Floyd a ser retirado do carro onde seguia sem resistir à polícia.

