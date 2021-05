Ouvidos vários tiros durante homenagem a George Floyd junto ao local onde morreu

Foram ouvidos cerca de 10 tiros perto do local agora conhecido por "Praça George Floyd", em Minneapolis, esta terça-feira. Na altura estava a decorrer uma homenagem ao afro-americano que foi assassinado pela polícia há precisamente um ano.

A "Praça George Floyd" fica junto à esquina da rua 38 com a avenida Chicago, onde o afro-americano foi assassinado pelo então agente da polícia branco Derek Chauvin.

As pessoas que estavam junto ao memorial fugiram e tentaram esconder-se em abrigos. Alguns vidros de lojas partiram-se.

Há pelo menos uma pessoa com um ferimento de bala, que foi transportada para o hospital e mais tarde transferida para o centro médico do Hennepin. "Julgamos que a sua vida não está em risco", assinalou a polícia.

O tiroteio ocorreu por volta das 10:10, hora local, cerca das 16:10 em Lisboa, num quarteiro perto da George Floyd Square.

A polícia diz que o suspeito foi visto a fugir do local. Testemunhas dizem ter visto um veículo suspeito que abandonou a zona "a alta velocidade".

"Praça George Floyd"

A designada "Praça George Floyd" tem o acesso restringido e controlado por ativistas e raramente existe presença policial desde a morte do afro-americano.

A morte de Floyd desencadeou a maior vaga de protestos e distúrbios antirracismo nos Estados Unidos desde a década de 1960 do século passado, após o assassinato de Martin Luther King, reivindicando "justiça para Floyd" e o fim da brutalidade policial contra as minorias raciais.

Chauvin, que pressionou com o seu joelho o pescoço de Floyd durante mais de nove minutos, foi considerado culpado, em abril passado, das três acusações que enfrentava: assassinato involuntário em segundo grau, com pena até 40 anos de prisão; assassinato de terceiro grau, com condenação máxima de 25 anos, e homicídio involuntário em segundo grau, que implica até dez anos de privação de liberdade.

Pelo facto de não ter antecedentes penais, apenas poderá ser condenado a um máximo de 12 anos e meio de prisão por cada uma das duas primeiras acusações, e a quatro anos pela terceira. A leitura da sentença terá lugar em 25 de junho.

Nicholas Pfosi

George Floyd morreu há um ano

Para esta terça-feira, estava marcado um festival de rua para assinalar o dia da morte de George Floyd.

Ao longo do dia, muitos norte-americanos reuniram-se por todo o país para marcar o aniversário da morte do afro-americano.

George Floyd, um afro-americano de 46 anos, morreu na noite de dia 25 de maio, em Minneapolis, após uma intervenção policial violenta, cujas imagens foram divulgadas na internet.

Floyd foi detido por suspeita de ter tentado pagar com uma nota falsa de 20 dólares num supermercado. Num vídeo filmado por transeuntes e divulgado nas redes sociais, é possível ver um dos agentes pressionar o pescoço de Floyd com o joelho durante vários minutos.

Veja também: