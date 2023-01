Moção de censura ao Governo? É "uma manobra" da IL, acusa o PCP

O secretário-geral comunista classificou a moção de censura ao Governo da IL como "uma manobra" e disse que não será pelo seu partido que a comissão de inquérito sobre a TAP proposta pelo BE "não irá para a frente".

Paulo Raimundo reiterou que a moção de censura da Iniciativa Liberal "é um bocadinho para entreter e está um bocadinho despropositada, porque uma moção de censura tem como objetivo censurar a política deste Governo".

"O que a IL faz é censurar tudo menos a política, porque um partido que está de acordo com o PS no rumo de privatização da TAP, um partido que assobiou para o ar quando o Governo há poucos dias entregou 140 milhões de euros de mão beijada às concessionárias, às autoestradas, (...) um partido que não disse nada aquando da transferência de três milhões de euros para as empresas da energia por via do Orçamento e por fora do Orçamento... Quer dizer, o que é que sobra para censurar", inquiriu.