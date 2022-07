SIC na Ucrânia: Kiev aposta no contra-ataque, Moscovo preocupa-se em defender posições

Cinco meses de guerra e não há sequer um caminho à vista, uma saída que pareça ir em direção à paz. Nesta altura, a Ucrânia aposta tudo em contra-atacar e a Rússia parece apenas defender. Reportagem dos enviados especiais da SIC, Pedro Miguel Costa e Odacir Júnior.

Há vários meses que o exército ucraniano tem vindo a tentar recuperar o território nos arredores de Kherson – a primeira grande cidade a ser ocupada pela Rússia. Volodymyr Zelensky garantiu que o esforço para recupera a cidade está em marcha e que a expectativa da Ucrânia é que essa reconquista aconteça nos próximos dois meses.

Com o material enviado pelo ocidente – principalmente os mísseis de médio alcance enviados pelos Estados Unidos – a Ucrânia conseguiu equilibrar forças com a Rússia. Por outro lado, as forças de Moscovo estão com dificuldade em encontrar novos soldados para colmatar os que foram perdendo ao longo do conflito.

Segundo avança a inteligência britânica, as tropas russas já perderam o folgo e não estão a conseguir conquistar novos territórios. No entanto, mantêm a estratégia de arrasar cidades junto à linha da frente, principalmente no leste da Ucrânia.