Ucrânia recupera zonas conquistadas por Moscovo na região de Kharkiv

A Ucrânia recuperou algumas zonas na região norte de Kharkiv.

No discurso habitual, de quarta-feira à noite, Zelensky felicitou os militares ucranianos pelas conquistas, mas não detalhou em concreto quais os avanços, referindo que "não é altura de nomear as áreas onde a bandeira ucraniana está novamente a levantada".

"A Ucrânia está a recuperar o que é seu", afirmou.

O Presidente ucraniano que este sempre foi o "objetivo em mente" e que as forças armadas e os serviços de informação "estão a fazer o seu trabalho".

O governante sublinhou que qualquer "sucesso" numa das frentes "muda a situação geral" em toda a linha de batalha "a favor da Ucrânia".

Para o Presidente ucraniano, "quanto mais difícil for para os ocupantes [russos], quantas mais perdas tiverem, melhor será a posição dos defensores no Donbass".

Zelensky espera continuar a avançar em regiões como Zaporijia e Dnipropetrovsk e acabar com a libertação de todas as áreas do leste e do sul que estão atualmente nas mãos da Rússia ou de forças aliadas.