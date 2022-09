UE vai considerar "nulos" resultados de referendos pró-russos na Ucrânia

A União Europeia (UE) condenou "energicamente" os "referendos" planeados por ucranianos pró-russos, considerando-os "ilegais" e cujos resultados serão "nulos, sem efeito e sem o reconhecimento" dos 27 Estados membros.

"Estes planeados 'referendos' ilegais que vão contra as autoridades eleitas democrática e legalmente violam a independência, a soberania, a integridade territorial da Ucrânia e violam flagrantemente o direito internacional", declarou o Alto Representante da UE para as Relações Externas e Políticas", Josep Borrell, num comunicado.

"A Rússia, a respetiva liderança política e todos os envolvidos nos 'referendos' e outras violações do direito internacional na Ucrânia serão responsabilizados e consideradas novas medidas [sanções]", acrescentou.

Para Borrell, há a tentativa da Rússia em legitimar o controlo militar ilegal e o objetivo é avançar com as forças para as fronteiras, "numa clara violação da Carta da ONU e da independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia".

Em nome dos 27, Borrell assim reagiu após ter tido conhecimento de que os ucranianos pró-Rússia convocaram esta terça-feira referendos sobre a integração na Rússia para neutralizar a contraofensiva ucraniana, o que questionou o sucesso da campanha militar russa.

"Desde o início da invasão, a Rússia intimidou, deteve ilegalmente, torturou e sequestrou cidadãos ucranianos e uma parte significativa da população original das áreas invadidas foi forçada a fugir", lamentou o chefe da diplomacia europeia.

Nalguns casos, continuou, "os funcionários locais legalmente eleitos foram substituídos à força".

"O acesso à Internet, aos meios de comunicação social independentes e à liberdade de expressão também foram severamente restringidos. Os 'votos' ilegais não podem ser considerados em nenhuma circunstância como a livre expressão da vontade das pessoas que vivem nessas regiões sob constante ameaça e intimidação militar russa", acrescentou.

Os ucranianos pró-russos, com o apoio de Moscovo, convocaram referendos nas regiões ocupadas sobre a anexação das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk, e das administrações de Kherson e Zaporijia, plebiscitos já rejeitados e condenados pelos Estados Unidos, França e Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), todos a considerarem que este recurso é um "sinal de fraqueza" de Moscovo.

Para Washington, a convocação dos dois referendos separados é um "sinal da fraqueza russa" na Ucrânia e a NATO disse que podem constituir uma "nova escalada da guerra" para esconder debilidades das forças militares russas.

"A Rússia está a realizar referendos falsos com três dias de antecedência, porque continua a perder terreno no campo de batalha. São uma afronta aos princípios de soberania e integridade territorial. [...] Sabemos que serão manipulados e que a Rússia os usará como base para anexar esses territórios, agora ou no futuro", disse o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan.

Para o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, os "simulacros de referendo" organizados pelas autoridades instaladas por Moscovo em quatro regiões da Ucrânia são "uma nova escalada da guerra de Putin".