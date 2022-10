Câmara alta do Parlamento russo ratifica anexação de quatro regiões da Ucrânia

A câmara alta do Parlamento russo aprovou hoje por unanimidade a anexação de quatro regiões da Ucrânia.

O Conselho da Federação ratificou por unanimidade a legislação para anexar as regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporíjia depois da votação igual ontem na Duma, a câmara baixa do Parlamento.

Os documentos voltam agora ao Kremlin para a assinatura final do Presidente Vladimir Putin que vai formalizar a anexação as quatro regiões, que representam cerca de 18% do território ucraniano reconhecido internacionalmente.

A Rússia declarou as anexações depois de realizar o que chamou de referendos nas áreas ocupadas da Ucrânia.

Além de Kiev, uma grande parte da comunidade internacional condenou estas anexações, dizem que são o resultado de falsos referendos e comprometem-se a não reconhecer validade a esta decisão.

Rússia ainda não tem o controlo total de nenhuma das quatro regiões

O Kremlin ainda não designou formalmente as fronteiras das novas regiões - grande parte sob o controlo das forças ucranianas. Na segunda-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que ainda decorrem consultas sobre as fronteiras das regiões de Zaporíjia e Kherson.

Assim, ainda não é claro onde a Rússia demarcará as suas próprias fronteiras internacionais quando a anexação estiver concluída.