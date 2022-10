Macron anuncia 100 milhões para Ucrânia comprar equipamento militar

O Presidente de França, Emmanuel Macron, anunciou esta sexta-feira a criação de um "fundo especial" para que a Ucrânia possa "comprar diretamente" da indústria francesa "o equipamento que mais precisa" para se defender da Rússia.

"Vamos dotar este fundo com 100 milhões de euros para começar", o que vai permitir "também poder trabalhar com a base industrial de defesa francesa", disse à imprensa em Praga, no final de uma cimeira informal de líderes da União Europeia (UE).