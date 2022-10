Quase 2.500 km2 de território libertado na Ucrânia em pouco mais de uma semana

A Ucrânia reconquistou quase 2.500 quilómetros quadrados de território controlado pelas forças russas desde o início de uma segunda contraofensiva lançada no final de setembro, adiantou esta sexta-feira o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"Só esta semana, os nossos militares libertaram 776 km2 de território no leste do nosso país e 29 localidades, incluindo seis na região de Lugansk.

No total, 2.434 km2 do nosso território e 96 localidades já foram libertadas desde o início desta operação", sublinhou o governante, durante o seu discurso noturno diária divulgado nas redes sociais.

Nos últimos dias, as tropas de Kiev realizaram uma segunda grande investida na região de Kharkiv, no nordeste, mas também no sul, perto de Kherson, cidade controlada pelos russos.

Em meados de setembro, o Presidente ucraniano anunciou que o seu exército tinha conquistado quase 6.000 km2 durante uma primeira contraofensiva lançada no início de setembro.