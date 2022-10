Ucrânia troca mais prisioneiros com a Rússia

O chefe de gabinete da Presidência ucraniana, Andrii Yermak, anunciou esta terça-feira uma nova troca de prisioneiros com a Rússia que envolveu 32 soldados ucranianos e a recuperação do corpo do israelita Dmytro Fialka.

"Entre os libertados encontram-se oficiais, sargentos e soldados das Forças de Defesa da Ucrânia. Estiveram estacionados em locais onde decorreram ferozes combates. Muitas destas pessoas foram consideradas desaparecidas", explicou o representante ucraniano na sua conta oficial na rede social Twitter.