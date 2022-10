A Rússia voltou a intensificar os ataques em várias cidades ucranianas. Esta manhã foram ouvidas explosões em Kherson e Melitopol, cidade ocupada pelos russos. Os Presidentes da Rússia e da Turquia encontram-se hoje no Cazaquistão. O chefe da diplomacia turca apelou a um cessar-fogo "o mais rápido possível" antes da reunião.



Numa nova fase da ofensiva russa, com bombardeamentos intensos, Moscovo tem atacado sobretudo estações elétricas. 30% das infraestruturas energéticas já foram atingidas e por isso o governo ucraniano pediu à população para limitar o consumo de eletricidade.

Desde segunda-feira, "30%, quase um terço da capacidade da infraestrutura de energia da Ucrânia, foi atingida por mísseis russos" o que demonstra o objetivo claro da Rússia: “limitar a capacidade económica da Ucrânia”, comenta Germano Almeida.

"A Rússia está fraca, está sem soluções no terreno e escalou com aquilo que tem para mostrar: terror e brutalidade, com poder aéreo".