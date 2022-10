Instalações elétricas em Kiev atingidas por três ataques russos

Instalações elétricas em Kiev foram atingidas esta terça-feira por três ataques russos, um dia depois da cidade ter sido atacada por "drones", disse o gabinete da presidência da Ucrânia.

"De acordo com as primeiras informações, foram lançados três ataques contra instalações elétricas" na zona oriental da cidade de Kiev, indicou Kyrylo Tymochenko, conselheiro do chefe de Estado da Ucrânia sem fornecer mais detalhes.

Ataques russos, com o uso de "drones suicidas", (aeronaves não tripuladas) de fabrico iraniano mataram pelo menos oito pessoas, incluindo quatro em Kiev na segunda-feira, e atingiram instalações de energia em várias regiões do país.