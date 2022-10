Barragem de Kherson terá sido minada pelos russos

Os ucranianos acreditam que uma barragem na região de Kherson foi minada pelas forças russas. Vlodomyr Zelenskyy pediu a intervenção do ocidente dizendo que há o risco de uma grande parte do sul do país ficar inundado.

Há dois dias, a Ucrânia acusou a Rússia de colocar explosivos na barragem na região ocupada de Kherson. Moscovo respondeu devolvendo a acusação.

A barragem de Nova Kakhovka tem 30 metros de altura e 3 km de comprimento. Foi construída em 1956, durante o regime da União Soviética. A sua reserva fornece tanto a ocupada peninsula da Crimeia como a central nuclear de Zaporijia, sob o controlo das forças russas.

Zelensky pede agora a intervenção do ocidente. O sul da Ucrânia é uma das regiões onde a guerra está mais intensa.

Os serviços de inteligência britânicos alertam que a Rússia reforçou pontos de passagem.

Por todo o país continuam os ataques, mas agora direcionados, segundo as forças ucranianas, para infraestrururas energéticas.

Só na manhã de sábado foram atingidas em difernetes zonas do país, o que levou a apagões, como é o caso Borodyanka, cidade da região de Kiev.

Estes ataques acontecem quando a Ucrânia se prepara para um difícil inverno. Desde agosto que o governo ordena a retirada obrigatória de civis de várias localidades, precisamente porque não há energia, Sendo impossível garantir o aquecimento que é fundamental em temperaturas negativas.