Rússia volta a atacar centrais elétricas na Ucrânia

Os ataques surgem no mesmo dia em que a Rússia acusou a Ucrânia de ter atacado a central elétrica de Balaklava, em Sebastopol, com um drone.

A única operadora de alta tensão na Ucrânia diz que o maior sistema energético do país foi danificado e alerta para novos cortes no abastecimento de no país.

As casas estão já sem eletricidade durante várias horas. Os cidadãos ficam sem aquecimento, forma de cozinhar ou, em alguns casos, de trabalhar. A Ucrânia tem de racionar a eletricidade, uma medida que irá causar miséria no país.

Nas ruas, as luzes estão apagadas e apenas os semáforos iluminam o escuro. O Governo diz que as pessoas devem usar menos eletricidade e, como tal, as luzes estão desligadas. Os cortes de eletricidade surgem sem aviso, deixando os cidadãos apenas com as luzes das lanternas, velas e telemóveis