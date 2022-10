Cortes de eletricidade na Ucrânia vão agravar condições de sobrevivência no inverno

Os bombardeamentos russos estão a deixar várias cidades na Ucrânia sem eletricidade. As condições de sobrevivência, que são já dramáticas, podem, agravar-se muito durante o inverno. A reportagem da da Sky News, parceira da SIC Notícias.

As casas estão já sem eletricidade durante várias horas. Os cidadãos ficam sem aquecimento, forma de cozinhar ou, em alguns casos, de trabalhar. A Ucrânia tem de racionar a eletricidade, uma medida que irá causar miséria no país.

Nas ruas, as luzes estão apagadas e apenas os semáforos iluminam o escuro. O Governo diz que as pessoas devem usar menos eletricidade e, como tal, as luzes estão desligadas. Os cortes de eletricidade surgem sem aviso, deixando os cidadãos apenas com as luzes das lanternas, velas e telemóveis